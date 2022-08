Mateus Rosé feiert 80-jähriges Jubiläum

Noch mehr als alle anderen Weine steht Rosé für Geselligkeit und Genuss. Mit dieser Philosophie hat es auch der leicht perlende portugiesische Rosé Mateus an die Spitze der weltweit beliebtesten Rosés geschafft.

Die neuen limitierten Edition des Mateus Rosés sind eine Hommage an die Musik. Der Mateus Original (oben als limitierte Edition), Fr. 5.95 und der Mateus Dry, Fr. 8.95, sind bei Coop und Denner erhältlich.

Elektro, Fado, Rock

Die drei neuen Roséwein-Editionen widmen sich deshalb je einem Musikgenre. So etwa elektronische Musik, der Sound der Freigeister, die stundenlang tanzen und das so zelebrieren wie ein Glas Mateus zum Apéro.

Fado – der portugiesische Musikstil, der immer wieder neu erfunden und modernisiert wird, seine Essenz jedoch beibehält – wurde ebenfalls künstlerisch auf den Flaschen umgesetzt. Der rot-blaue Flacon steht für die Guitarra Portuguesa und bildet musizierende und tanzende Menschen ab. Inspiriert wurde die Flasche von Amália Rodrigues, Diva do Fado und berühmteste Fado-Sängerin der Geschichte Portugals.

Bereits Jimmy Hendrix war Fan

Die Flaschenedition Rock steht für die historische Verbindung der Marke mit der Rockmusik und erinnert an die Zusammenarbeit von Mateus mit Künstlern wie Jimi Hendrix und Elton John.

Nicht nur in der Musik, auch in anderen Branchen sorgte Mateus für Begeisterung. So schrieb etwa der englische Dichter und Kritiker Sir Sacheverell Sitwell 1953 über den Wein: