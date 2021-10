Tritt-Verhaftung in Zürich - «Diesen Imageschaden müssen alle Polizisten ausbaden»

Zürcher Polizisten verhaften einen Mann und treten ihm in den Bauch.

Tritt-Verhaftung, Zeremonie-Video und Schläge an Corona-Demo: Die Polizei steht derzeit oft in der Kritik.

Nachdem die Polizei mitten in der Stadt Zürich einen Mann mit einem Tritt in den Bauch verhaftet hat, ist ein News-Scout schockiert: «Es gibt keine Rechtfertigung für solche Gewalt.» Die Stadtpolizei Zürich verteidigt sich: Man habe den stark alkoholisierten und aggressiven Mann mit einem Ablenkungsschlag überwältigt, sagt Medienchefin Judith Hödl.

Es ist nicht der erste Vorfall in den letzten Wochen, der für Aufruhr sorgt: An einer Corona-Demo in Bern hatten Polizisten einen Demonstranten mit Schlägen traktiert. Und jüngst veröffentlichte die massnahmenkritische Polizei-Gruppe «Wir für euch» ein Video, das massive Kritik auslöste. Solche Dinge könnten das Image der Polizei beschädigen, meinen Experten.