Der Ukraine-Krieg macht Kult-Fotoautomaten zu schaffen

Patrick Frank besitzt zwei alte Fotoautomaten in Zürich.

In Zürich stehen zwei alte Fotoautomaten aus den 70er-Jahren.

Die beiden alten Fotoautomaten in Zürich sind sehr beliebt. Ihr Besitzer Patrick Frank sagt: «Sie sind wie meine Kinder, ich mag sie sehr!» Liebevoll wartet und repariert er die Automaten an der Geroldstrasse und beim Kanzleiareal, wenn mal etwas nicht funktioniert, wie es sollte.

Die Filme in den Automaten kommen jedoch aus Russland und können wegen des Krieges nicht mehr bestellt werden. Zu Beginn des Krieges sei es noch möglich gewesen, die Filme zu bestellen, doch sie seien teurer geworden, weshalb Frank den Preis für vier Fotos von zwei auf drei Franken erhöhen musste.

Der stolze Fotoautomaten-Besitzer kümmert sich rührend um sie

Wie wichtig dem Fotoautomaten-Doktor seine «Kinder» sind, zeigt sein Engagement bei der Reparatur dieser. Vor den Automaten hängt folgender Text: «Ich bin ein alter Fotoautomat (aus den 70ern) und manchmal bin ich krank. Bitte nicht böse werden, ruf den Doktor an, er kommt, so schnell es geht.» Darauf folgt Franks Handynummer.

Ruft jemand an, um zu melden, dass etwas nicht funktioniert, macht sich Frank sofort auf den Weg. Egal, um welche Uhrzeit und was er sonst gerade macht. Wartet er zu lange mit der Reparatur, kann das seinen «Kindern» noch mehr schaden. Mechanische Defekte verschlimmern sich oft, wenn die Automaten weiterhin in Betrieb sind. Ausserdem kann es sein, dass Kunden und Kundinnen wütend werden, wenn sie ihr Geld einwerfen und keine Fotos bekommen. Dann kann es dazu kommen, dass sie die Automaten treten. Deshalb eilt der Doktor stets schnell zur Hilfe.