Luxon: Diesen Luxuszug zum mieten gibts ab 10'000 Franken

Das Auto ist am komfortabelsten. Mit viel PS: Töff oder Pferd! Im Zug kann ich so richtig abschalten. Natürlich mit dem Flugzeug. Ich bin gerne mit dem Schiff unterwegs. Gemütlich zu Fuss oder mit dem Velo.

Wie reist du am liebsten?

Der über 26 Meter lange Zug verfügt über ein verglastes Panoramadeck, welches fast ein Drittel der gesamten Länge einnimmt. Zweifellos der Lieblingsort aller Gäste, um am Tag die vorbeiziehende Landschaft und am Abend den Sternenhimmel zu bewundern.

An Bord sorgen eine eigene Küche, Bar und Lounge sowie ein Service-Team und auf Wunsch ein Sternekoch für das leibliche Wohl der Gäste. Je nach Anlass kann der Luxuszug anders bestuhlt und eingerichtet werden. Feierst du eine Party, bringen dich eine Audio- und Lichtanlage so richtig in Stimmung.