Polizeigewalt in den USA : Diesen Mann kennst du wohl nicht, vielleicht aber die Geschichte dahinter

Sein Video war der Schlüsselbeweis in einem der folgenreichsten Prozesse der jüngeren Geschichte Kaliforniens – jetzt ist George Holliday an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, wie sein Freund und Mitarbeiter Robert Wollenweber mitteilte. Holliday hatte im März 1991 vor seinem Haus Polizisten dabei gefilmt, wie sie den Schwarzen Rodney King verprügelten. Trotzdem wurden die Beamten ein Jahr später freigesprochen, was zu tagelangen Ausschreitungen, Gewalt und Schiessereien führte, bei denen mehr als 60 Menschen getötet wurden.