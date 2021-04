Die Meme-Kultur im Internet hat sich schon in etliche Filme und Computerspiele eingeschlichen.

Stonks wird mit dem Aktienmarkt in Verbindung gebracht und hat seit dem Kursgewinn der Gamestop-Aktie frischen Aufwind erhalten. Jetzt hat es das Meme auch zu «Fortnite» geschafft. Der Skin namens «Aktien Kurt» erschien am 1. April und wurde von der Community entsprechend gefeiert.

Area 51 und Aliens

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass der Internethumor Einzug ins Spiel erhält. So lancierten die Game-Entwickler am 30. November 2019 den Skin namens Mottmann. Dies als Reaktion auf die Motten-Memes, die im September 2018 im Netz allgegenwärtig waren. Bei den Fans sorgte dies für Stirnrunzeln: Die Community war kurzlebige Witze gewöhnt und lachte bereits über das nächste Thema.

Tacos von oben

Ein weiteres Beispiel gefällig? Während Season X fand im Ort «Greasy Grove» alle paar Minuten ein Ereignis statt, bei dem Tacos vom Himmel fielen, die von Spielerinnen und Spielern im Game gegessen werden konnten. Es war eine Anspielung auf den Song «Raining Tacos» von Parry Gripp, der kreiert wurde, um auf Obdachlose in den USA aufmerksam zu machen.

Als ältestes in Fortnite vertretenes Meme gilt das sogenannte «Nana nana»-Emote. Der Tanz einer Banane stammt aus einem Video, das 2006 veröffentlicht wurde. In dem «Fortnite»-Set enthalten ist ausserdem der «Schali»-Skin. Dabei handelt es sich um ein Bananenkostüm.

Die zahlreichen anderen Tänze im Spiel haben ihren Ursprung übrigens meist auch im Internet oder in der Popkultur. Jedoch sind die Ursprünge so mancher Referenzen nicht abschliessend klärbar, was dem Entwickler Epic Games schon mehrere Klagen eingebracht hat.