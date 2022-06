Freunde äussern sich zum Unfall in Wängi TG

Am Pfingstmontag kam ein Auto auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen, Höhe Wängi, von der Fahrbahn ab.

Am Pfingstmontag, kurz vor 6.30 Uhr, kam ein Auto auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen, Höhe Wängi, von der Fahrbahn ab. Es kollidierte daraufhin mit einem Strommast und fing sofort Feuer. Eine Person verbrannte im Fahrzeug.

«Er war erst 19 Jahre alt»

Stefano Gennaro war ein Freund des Verstorbenen. Gegenüber 20 Minuten erzählt Gennaro: «Er war erst 19 Jahre alt und hat das einfach nicht verdient.» Er sei loyal gewesen und habe immer gelacht. «Er war ein wunderbarer Mensch, alle hatten ihn gerne», so Gennaro.

Am Sonntagabend sei der ganze Freundeskreis zusammen essen und danach noch in den Ausgang gegangen. «Er war Fahrer und hat darum keinen Tropfen Alkohol getrunken.» Ungefähr gegen fünf Uhr hätten alle den Nachhauseweg angetreten. Zuletzt hatte der 19-Jährige einen weiteren Freund nach Hause gefahren. Dieser habe angeboten, dass er bei ihm übernachten könne. «Doch er sagte, dass er sich fit fühle und nach Haus gehe», so Gennaro.