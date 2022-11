Permanent Jewelry: Schmuck zum Anschweissen geht auf Tiktok viral

Permanent Jewelry ist auf Tiktok ein Hit

Prozess ist völlig schmerzfrei

Auch permanenter Schmuck kann abgenommen werden

Sollte die Kette doch einmal von deinem Körper entfernt werden müssen, kannst du das ganz einfach selbst mit einer Schere oder einem Cutter tun. Dabei solltest du das Stück am besten an der geschweissten Verbindung trennen. Die meisten Studios werden dir dein Schmuckstück gegen eine kleine Gebühr wieder anbringen.

Nun auch in der Schweiz erhältlich

Bislang konnten sich Fans vom permanenten Schmuck hierzulande nur neidisch durch die Tiktok-Videos, die vorwiegend in den USA entstanden sind, scrollen. Unterdessen gibt es den Permanentschmuck aber auch in der Schweiz. Permanent Bracelet Swiss bietet den Schmuck beispielsweise in Zürich an. Die Ketten kosten je nach Modell zwischen 59 und 125 Franken. Mit einzelnen Charms kannst du deine Kette auch personalisieren.