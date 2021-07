Rasierpickel im Intimbereich – diese Tipps helfen

Eine 2019 durchgeführte Studie zeigt, dass sich 80 Prozent der Frauen regelmässig im Intimbereich enthaaren. Und unser nicht ganz so wissenschaftliches, aber sehr verlässliches Bauchgefühl sagt uns: Die meisten dieser 80 Prozent haben vermutlich schon Bekanntschaft mit schmerzhaften Rasierpickelchen gemacht, die in der Sonne hellrot leuchten, jucken und uns den Spass am neuen, extraknappen Bikini vermiesen.