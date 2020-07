Shoppingtipp

Diesen Sommer tragen wir Hanf

Bessere Ökobilanz als andere Textilien, geringer Wasserbedarf und hoher Tragekomfort: Der umweltbewusste Fashion-Fan trägt jetzt Hanfkleidung.

Statt sich kopflos in die Schnäppchenjagd zu stürzen, sollten umweltbewusste Kleiderkäufer vor der Kaufentscheidung einige Abklärungen treffen. Ein wichtiger Punkt ist, zu überprüfen, aus welchem Material das Kleidungsstück besteht. Der Grossteil der Fast-Fashion-Kleidungsstücke besteht aus Baumwolle, deren Anbau und Verarbeitung für die Umwelt verheerende Konsequenzen hat. Für die Produktion von einem Kilogramm Baumwolle werden im weltweiten Durchschnitt 11'000 Liter Wasser benötigt, und die Anbaugebiete liegen vielfach in Ländern, in denen Trinkwasser Mangelware ist. Zudem wird Baumwolle grösstenteils in Monokulturen angebaut, was zu einer Nährstoffverarmung der Böden führt und eine erhöhte Anfälligkeit für Schädlinge zur Folge hat. Schädlinge werden mit Pestiziden bekämpft, die im Grundwasser versickern und dadurch die Wasserqualität in der betroffenen Region massiv beeinträchtigen. Hinzu kommen lange und energieintensive Transportwege: Zuerst muss der Rohstoff in die Länder gebracht werden, in denen die Stoff- und Kleiderproduktion stattfindet, um anschliessend den grössten Teil der Endprodukte in einem anderem Erdteil zu verkaufen.