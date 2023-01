Diesen Tofu darfst du auf keinen Fall mehr essen

Coop muss wegen Problemen beim Verpackungsprozess diverse Tofu-Produkte zurückrufen. Laut dem Detailhändler könne nicht ausgeschlossen werden, dass Metallspäne in die Verpackungen gelangt seien. Es bestehe eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und die Tofu-Produkte sollten nicht konsumiert werden.

Die betroffenen Produkte seien bereits für den Verkauf gesperrt worden, schreibt das Unternehmen in seinem Rückruf. Erhältlich waren die Produkte vom 21.12.2022 bis am 06.01.2023 in den Coop-Supermärkten und auf Coop.ch.