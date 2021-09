Hund findet im Thurgau 700 Gramm schweren Trüffel

Einen solchen Knollen hat das Wirtepaar Lombardo, die das Restaurant Gambrinus in Weinfelden TG betreiben, noch nie zu Gesicht bekommen. Gefunden wurde der Brocken durch ihren Hund Bosco, ein Lagotto Romagnolo. Seit nunmehr zwei Jahren gehen Silvana und Roberto Lombardo mit Bosco auf die Suche nach Trüffeln in den Wald. Dieses Mal konnte ein grosser Erfolg gefeiert werden. Der Trüffel, den man aus der Erde grub, wiegt 709 Gramm.

Fundort bleibt geheim

Auf den Geschmack hat die Grösse des Trüffels keinen Einfluss. «Dieser Trüffel ist sehr fein», sagt Silvana Lombardo zu 20 Minuten. Natürlich würden frisch gefundene Trüffel am besten schmecken. Man habe in der Region bereits andere grosse Exemplare gefunden, aber noch nie einen derartigen Brocken. «Bei grösseren Trüffeln ist es meistens so, dass sie bereits vom Schimmel befallen sind», so Lombardo. Das war hier aber nicht der Fall. Auch Bosco ist vom Geschmack der Trüffel angetan: «Manchmal isst er die kleinen weg, wenn wir zu langsam sind», erzählt Lombardo.