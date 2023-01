Diesen Winter dürften wir ohne Strommangellage durch den Winter kommen

Der Geschäftsführer der Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom gibt Entwarnung: In der Schweiz sollte es in den nächsten Wintermonaten stets genügend Strom haben.

Es sollte in der Schweiz in den Wintermonaten stets genügend Strom haben. Ausschlaggebend dafür ist, dass der Winter bisher mild war. Der Geschäftsführer der Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom, Urs Meister, blickt zuversichtlich auf die kommenden Monate. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch, dass man ohne eine Mangellage durch diesen Winter kommen wird.

«Der wichtigste Faktor sind sicher die relativ hohen Temperaturen im bisherigen Winter. Das hat dazu geführt, dass deutlich weniger Gas verbraucht wurde. Aufgrund dessen sind auch die Gasspeicher in Europa weit weniger entleert als in anderen Jahren», erklärt der Elcom-Geschäftsführer in einem Beitrag von Schweizer Radio SRF. Die vollen Gasspeicher sind wichtig, weil viele Länder Erdgas für die Stromproduktion nutzen. Hinzu kommt, dass wieder deutlich mehr Atomstrom aus Frankreich verfügbar ist, wie Meister sagt. Zudem soll davon wohl noch mehr verfügbar sein in den nächsten Wochen.

Gute Aussichten dank gefüllten Stauseen

Die Schweiz kann also auch diesen Winter den Strom importieren, den sie benötigt. Aber auch in der Schweiz selbst ist die aktuelle Lage gut. So sind dank den Niederschlägen die Stauseen gut gefüllt. «Aktuell ist diese Füllung deutlich überdurchschnittlich. Sie liegt etwa bei 75 Prozent, üblicherweise liegt sie in dieser Jahreszeit bei 55 bis 60 Prozent», so Meister. Auch hier habe die Schweiz eine sehr gute Ausgangssituation.