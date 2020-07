Teenager festgenommen

Dieser 17-Jährige soll hinter dem «grössten Twitter-Hack aller Zeiten» stecken

Mitte Juli machte ein riesiger Twitter-Hack Schlagzeilen. Jetzt hat die Polizei den Mastermind hinter dem Hack ausfindig gemacht.

Geld erschlichen

So hiess es bei Barack Obama zum Beispiel: «Ich gebe aufgrund von Covid-19 etwas an die Community zurück. Alle Bitcoins, die an meine Adresse geschickt werden, werden doppelt zurückgeschickt.» Bei Elon Musk lautete der Tweet allerdings: «Ich fühle mich dankbar, ich verdopple also jede Zahlung an meine Bitcoin-Adresse. Schick 1000 Dollar, und ich schicke 2000 zurück!»