Godwill Simon: Dieser 18-jährige Goalie sorgt am Africa Cup für Aufsehen

In Ägypten läuft derzeit der Africa Cup für die unter 20-Jährigen. Mit am Start ist auch Südsudan und damit Goalie Godwill Simon. Der Keeper zeigte beim 1:0-Sieg über die Zentralafrikanische Republik eine starke Leistung und hatte einen grossen Anteil am ersten Sieg seiner Nation in der Geschichte des Turniers.