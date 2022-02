Kuriose Wahl in Moutier JU - Dieser 22-Jährige räumte in Moutier die meisten Stimmen ab

Er nimmt die Wahl an und will nun politisch aktiv werden.

Der 22-jährige Jonas Girardin erzielte mit 441 die meisten Stimmen in der Ersatzwahl in Moutier.

«Ich war sehr überrascht und bin auch extrem dankbar, dass mir so viele ihr Vertrauen geschenkt haben», sagt er zu 20 Minuten. Aktiven Wahlkampf habe er keinen geführt, lediglich seiner Familie und seinen Freunden gesagt, dass sie ihn wählen sollten. Jedoch hat Girardin in der Vergangenheit schon öfter an Projekten in Moutier mitgewirkt und sich unter anderem dafür eingesetzt, dass die Stadt zum Kanton Jura gehört. «Ich nehme an, dass viele dachten, dass ich deswegen eine gute Wahl für die Stadt bin.»