Zero Waste: Nutrifly kämpft mit Fliegen gegen Food Waste

Das Prinzip ist simpel: Jährlich landet in der Schweiz rund ein Drittel aller Lebensmittel auf dem Müll. Diese Abfälle aus der Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie sollen nicht mehr weggeschmissen werden, sondern im Futtertopf der Fliegen landen. Deren Larven wachsen in einer 30 Grad warmen Halle mit 70 Prozent Luftfeuchtigkeit heran, werden getrocknet und anschliessend zu Mehl, Fett und Dünger verarbeitet. Sprich: Der Food-Waste wird reduziert und es entsteht ein Produkt, das zu 100 Prozent wiederverwertbar ist – komplett Zero Waste. Mit Insektenmehl kann gemäss Wissenschaftlern zudem der Bedarf an Fisch- und Sojamehl massiv gesenkt und dadurch der Überfischung der Meere und dem ausufernden Sojaanbau entgegengewirkt werden.