«Der Lockdown hat vermutlich nicht nur mich genau während der Gründung einer eigenen Firma getroffen. Alles war geplant und vorbereitet, und dann kam der Lockdown», so die 37-jährige St. Gallerin Muriel Traber. Trotzdem sind ihre Adventskalender zustande gekommen. Die Adventskalendergeschichten «Der kleine Stern» standen schon zuvor kurz vor dem Aus. «Als die beiden Macherinnen aufhören wollten, gab es viele enttäuschte Reaktionen. Da habe ich mich kurzerhand entschieden, den beiden ein Angebot zu machen. Per Zufall habe sie Kontakt zu den Macherinnen Karin Fröhlich und Eveline Moser gehabt, und so gibt es die Geschichten weiterhin. «Es ist ein grösserer Aufwand, als ich gedacht habe, weil das Produkt aus so vielen Einzelteilen besteht», meint Traber.