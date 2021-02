In Bergün GR kann man am Donnerstag und Freitag ein Naturspektakel beobachten. Die Sonne scheint durch das Ela-Loch im über 3000 Meter hohen Piz Ela. Das passiert nur vier Mal im Jahr.

Am Donnerstag- und Freitagnachmittag kann man in Bergün GR ein Naturspektakel betrachten. Die Sonne scheint dabei durch das Ela-Loch. Am besten könne man es vom Ärztehaus Bergün oder vom Bergüner Freibad aus sehen.

Darum gehts Am Donnerstag- und Freitagnachmittag kann man in Bergün GR ein Naturspektakel beobachten.

Die Sonne scheint dabei durch das Ela-Loch.

In Elm GL gibt es ein ähnliches Spektakel am Martinsloch.

Es ist wieder so weit: Am Donnerstag- sowie am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr scheint die Sonne durch ein Loch im 3340 hohen Piz Ela. Am besten verfolge man das Spektakel vom Ärztehaus Bergün oder Bergüner Freibad aus, erklärt Reto Barblan, Leiter Bauamt und Werkdienst von Bergün Filisur gegenüber der Zeitung «Südostschweiz».

Das Spektakel am Ela-Loch sehe man von Bergün aus jährlich am 25. und 26. Februar, sowie am 15. und 16 Oktober. Wann und wo man es genau beobachten kann, sei unterschiedlich. «Das Jahr hat ja nicht nur 365 Tage, sondern noch ein paar Stunden mehr, weswegen es auch Schaltjahre gibt», erklärt Barblan. Bergün Filisur Tourismus empfiehlt für das Beobachten des Naturspektakels das Tragen von Sonnenbeobachtungsbrillen. «Der Anblick dieses Schauspiels soll angeblich Glück bringen», so Barblan.

Noch ein Loch im Felsen

Auch in der Tektonikarena Sardona gibt es ein Naturspektakel zu bestaunen. Aus Elm GL sieht man jeweils am 12. und 13. März, sowie am 30. September und am 1. Oktober, die Sonne durch das Martinsloch scheinen. Das Loch in den Glarner Tschingelhoren misst rund 22 Meter in der Höhe und 19 Meter in der Breite. Speziell ist dabei, dass die Sonne jeweils auf den Kirchturm in der Dorfmitte scheint.

So sah es aus, als die Sonne am 30.09.2020 durch das Martinsloch schien. 20min-Community

Das letzte Mal, als das Spektakel in Elm eingetreten ist, schien am Abend auch der Mond durch die Felslücke. Dies tritt laut einem Experten nur alle 19 Jahre ein. Rund drei Minuten lang konnte eine Gruppe, die mit einem Geoguide für Unesco-Sardona unterwegs war, den Mond bei klarem Himmel beobachten, wie er durch das Martinsloch schien.

So sah es aus, als der Mond am 30.09.2020 durch das Martinsloch schien. tenzmedia/Ferienregion Elm