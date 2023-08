St. Gallen: mehrstündiger Polizeieinsatz – Mann randaliert in Wohnung

In St. Gallen kam es am Dienstagabend zu einem sechsstündigen Polizeieinsatz. Ein News-Scout konnte diesen hautnah mitverfolgen und schildert den nächtlichen Vorfall.

Eine Nachbarin konnte den nächtlichen Polizeieinsatz mitverfolgen. «Es war wie in einem Film», so die 26-Jährige. 20min/News-Scout

Darum gehts In St. Gallen fand ein mehrstündiger Polizeieinsatz statt.

Ein Mann randalierte in einer Wohnung und zeigte sich auffällig.

Eine Anwohnerin berichtet vom Vorfall.

Das erlebte ein News-Scout

«Als ich aus dem Fenster sah, standen mehrere Polizisten im Garten meines Nachbarn», berichtet eine 26-jährige St. Gallerin. Am Dienstagabend ab 22 Uhr konnte sie einen mehrstündigen Polizeieinsatz mitverfolgen. Bereits am Nachmittag habe sie lautes Geschrei aus der gegenüberliegenden Wohnung gehört. «Der Mann hat auch Sachen vom Balkon geworfen», so die St. Gallerin weiter. Als es dann auf einmal ruhig wurde, kam es ihr komisch vor – da traf die Polizei ein.

Der Einsatz hielt die Leserin einige Stunden wach. «Es sah dramatisch aus, wie in einem Film», so die 26-Jährige. Der ganze Garten wurde mit einem Fluchtlicht beleuchtet und mehrere Polizistinnen und Polizisten versuchten, in die Nachbarwohnung zu gelangen. «Sie riefen die ganze Zeit, dass er rauskommen soll», sagt die St. Gallerin.

Weiter berichtet sie: «Ich habe mir jenste Geschichten ausgedacht. Es war Adrenalin pur.» Zuerst dachte sie, dass eine Geiselnahme oder Ähnliches stattfindet. Um zwei Uhr morgens versuchte sie einzuschlafen. «Am Morgen war fast alles wieder normal», meint sie – nur die Sitzplatztüre der Nachbarswohnung fehlte.

Das sagt die Stadtpolizei St. Gallen

Die Stadtpolizei St. Gallen bestätigt den Polizeieinsatz auf Anfrage. Kurz vor 21 Uhr ging die Meldung ein, dass ein Mann in einer Wohnung im Osten der Stadt randaliere. Eine Patrouille konnte von ausserhalb der Wohnung mit ihm Kontakt aufnehmen, wobei ein Gespräch aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands kaum möglich war. Der Mann war aggressiv, randalierte in der Wohnung mehrfach und nahm ein Messer an sich. Aufgrund dessen wurden Spezialteams der Stadtpolizei St. Gallen aufgeboten.

Für den Einsatz wurde auch die Verhandlungsgruppe sowie die «S.T.E.P.», Sondereinheit für spezielle, taktische Einsätze, aufgeboten. Während sechs Stunden versuchten die Einsatzkräfte einen Dialog zu führen, wie die Stadtpolizei weiter mitteilt. Aufgrund des Zustands des Mannes führte dieser nicht zum Erfolg und er musste durch die Sondereinheit angehalten werden. Verletzt wurde niemand. Der 41-jährige Schweizer wurde ärztlich begutachtet und wird in einer Klinik betreut.