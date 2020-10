Kurz nach 11 Uhr erhielt die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag die Meldung, dass auf der Churerstrasse in Pfäffikon SZ ein möglicherweise nicht betriebssicherer Anhängerzug unterwegs sei. Sowohl das Fahrzeug als auch der Anhänger wurden im Verkehrsamt Schwyz kontrolliert, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit.

Weiter fanden die Experten beim Verkehrsamt diverse technische Mängel am Lastwagen und am Wohnwagen. So fand man etwa Mängel an der Bremsanlage des Anhängers oder auch an der Lichtanlage des Zugfahrzeugs.