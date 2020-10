Nachfolgend Bilder von weiteren Polizeimeldungen aus der Ostschweiz.

Appenzell AI, 18.10.2020; In der Nacht auf Sonntag drang ein 16-Jähriger in zwei Hotels ein. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten. Auf seinem Diebeszug nahm der Jugendliche drei Flaschen Whiskey, drei Lautsprecherboxen und eine Taschenlampe mit. Der geständige Jugendliche konnte am Sonntagnachmittag an seinem Wohnort verhaftet werden.