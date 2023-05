Bern West : Dieser Billett-Automat spuckt keine gewöhnlichen Tickets aus

Man habe bewusst auch Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Berner Westen Texte schreiben lassen, damit sich Literatur von früher und von heute vereine, erklärt Sarah Leonor Müller vom Verein Buchowski gegenüber Radio RaBe. Der Verein habe das Projekt gemeinsam mit der Carl Albert Loosli Gesellschaft lanciert. Der Erlös gehe an das Programm Writers in Exile des Deutschschweizer PEN-Zentrums. Dieses bietet Autorinnen und Autoren aus aller Welt, die in ihren Herkunftsländern verfolgt werden, einen maximal zweijährigen Aufenthalt in der Schweiz an.