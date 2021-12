Schweizer Familie – «Dieser Bauernhof hat mich gerettet»

So schwärmt Esther Müller (62) über ihre Vierbeiner. Zu ihnen hat sie eine besonders enge Verbindung. Und sie kümmert sich gleichermassen sorgsam auch um Menschen. Denn Esther Müller ist Bergbäuerin und Frauenärztin. An zwei Tagen pro Woche arbeitet sie in einer Gruppenpraxis in Oensingen, in der übrigen Zeit bewirtschaftet sie mit ihrem gleichaltrigen Partner Roland Zweifel in Ramiswil im Solothurner Jura auf fast 1000 Metern über Meer einen Bauernhof. Die beiden züchten seltene Rassen – Saaser Mutten, Walliser Landschafe, Diepholzer Gänse, Barthühner und Wollschweine. Damit werde man zwar nicht reich, sagt sie. «Aber bei meinen Tieren finde ich Erfüllung.» Esther Müller schaut über ihr Haus und ihr Land, wo die Sonne eben durch den Nebel bricht, und sagt ohne Bitterkeit: «Dieser Bauernhof hat mich gerettet. Ohne ihn wäre ich in einer psychiatrischen Klinik gelandet.»