Gegen Augenringe: Diese Concealer-Hack sorgt für wache Augen

Schon klar, viel Schlaf und Erholung sowie ausreichend frische Luft und Bewegung sind die besten Rezepte für einen wachen und erholten Look und helfen nachweislich bei Augenringen . Nun sollte aber auch der Spass nicht zu kurz kommen – bei den aktuellen warmen Sommerabenden erst recht. Das weiss auch Tiktok und kommt daher mit einem neuen Hack um die Ecke, der deinen Concealer auf das nächste Level hebt.

Wieso das Rouge unter den Augen?

Hinter Ombré Concealer oder Ombré Undereyes versteckt sich ein Concealer, der nahtlos in das Rouge übergeht und so für einen ineinander verlaufenden Effekt sorgt. Knapp sechs Millionen Views hat der zugehörige Hashtag #ombreundereyes mittlerweile schon gesammelt.

Wenn es dich beim Gedanken an Rouge unter den Augen schütteln sollte: Wir haben bereits getestet und erklärt, wieso das eine gute Idee sein könnte, wenn die Augenringe mal wieder besonders tief ausfallen. Rot, Pink und Pfirsich sind immerhin die Komplementärfarben von Grün und Blau. Wenn die Adern unter den Augen also wieder mal besonders stark durchscheinen, werden sie durch die rosigen Töne also super ausradiert.