Seit Herbst 2020 verarbeitet er Bestellungen in seiner eigenen Küche, empfängt dort auch Kunden. Unterdessen wurden es täglich über 200. Darum möchte Trump baldmöglichst in ein Büro umziehen und mit Angestellten arbeiten, schreibt die «NZZ» (Bezahlartikel). Trump ist mit dem früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump tatsächlich über viele Ecken verwandt.

Mit Bitcoins neues Business finanziert

Trump bezeichnet sich selbst als Unternehmer, Gutmensch und «Ritter des Lichts». Mit 14 war er Mitbegründer eines Anime-Forums «World of Hentai», mit 23 begann er mit Bitcoins zu handeln. Im Gespräch mit «businessinsider» sagt er: «Ich wusste, dass ich es machen muss, bevor die Banken und Hedgefonds in den Bitcoin-Handel einsteigen». Er habe Millionen verdient, aber auch viel Geld verloren. Darauf folgten Depression und ein Klinik-Aufenthalt. Eines Tages habe er sich selbst eine LSD-Abwandlung im Internet bestellt. Trump hat auch eine Organisation «Gutmenschen» gegründet, die über verschiedene Themen informieren will. Vor allem Missstände in der katholischen Kirche scheinen ihn sehr zu beschäftigen.