Taste The TV : Dieser Bildschirm erzeugt beim Ablecken einen Geschmack

Ein weiterer Schritt in Richtung virtuelle Realität: Ein Professor der Uni Tokio hat einen Screen entwickelt, der beim Ablecken mit der Zunge diverse Aromen übertragen kann. Gerade während einer Pandemie könne die Erfindung nützlich sein, argumentiert er.

Hinter der Erfindung steht Homei Miyashita, Professor des Instituts für Medienwissenschaft der Meiji-Universität in Tokio. «Das Ziel ist es, Menschen zu ermöglichen, die Erfahrung, in einem Restaurant am anderen Ende der Welt zu essen, von zu Hause aus zu machen», so Miyashita gegenüber Reuters.