Dieunerst Collin (18): Meme-Junge ist jetzt ein Football-Star

Im Alter von neun Jahren wurde Dieunerst Collin 2013 unfreiwillig weltberühmt. Ein virales Video zeigte den Jungen, wie er in einer Filiale der Fast-Food-Kette Popeyes irritiert in eine Handy-Kamera blickt. Im Internet wurde der Clip auf verschiedensten Plattformen millionenfach angeklickt und Collin wurde zum Meme-Star.

Mittlerweile ist dieser 18 Jahre alt, 186 Zentimeter gross und rund 150 Kilogramm schwer. Seit Herbst spielt Collin als Offensive Lineman in der Football-Mannschaft des Lake Erie College in Ohio. Das fand vor kurzem auch die Internet-Gemeinschaft heraus, als sie den einstigen Meme-Star wiederentdeckte – und stellte dabei gleich eine Forderung. Popeyes solle das «Popeyes meme kid» mit einem Werbe-Deal ausstatten.

Sponsorenvertrag von Fast-Food-Kette

Und die Restaurant-Kette aus Louisiana scheint tatsächlich auf die Idee einzugehen. «Let’s get this bread», antwortete Popeyes wenig später auf einen Twitter-Beitrag zur verrückten Geschichte von Collin – übersetzt «Lasst uns Geld machen».

Seinen ersten Sponsorenvertrag scheint der 18-Jährige also bald in der Tasche zu haben. Ob es für Collin auch mit der ganz grossen Sport-Karriere klappt, ist dagegen offen. Der Weg vom zweitklassigen College in die NFL ist ein äusserst schwieriger. Für den Internet-Star scheint es aber kein Problem zu sein, falls es mit der Profi-Karriere nicht klappen würde. Sein Berufswunsch: Sport Analyst.