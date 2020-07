Schaffhausen

«Dieser Blitzer ist reine Geldmacherei und ganz frech»

Ein Leser-Reporter nervt sich über den Standort einer Radarfalle beim Ortseingang Schaffhausen. Dieser sei viel zu nah nach der Tempo-50-Tafel aufgestellt. Die Schaffhauser Polizei winkt ab.

« Es ist schlicht und einfach übertrieben » , erzählt ein Leser-Reporter, der die Radarfalle während einer Spritztour entdeckte. Die Messanlage befindet sich auf der Hauentalstrasse zwischen Hemmental SH und Schaffhausen. Ungefähr 60 Meter liegen zwischen der Tempo-50-Tafel und dem Blitzer. « Man muss nach der 80er-Zone voll abbremsen, damit man nicht geblitzt wird » , stellt der 22-Jährige fest. Auch wäre der Standort eigentlich ein Parkplatz. «Die Radarfalle ist an einem Ort aufgestellt, an dem man ihn nicht erwartet und an dem er auch noch schlecht ersichtlich ist», meint er.