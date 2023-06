Basel-Landschaft: Radaranlage auf A2 hat über 7000 Mal geblitzt

Über 60 Fahrzeuglenkende fuhren so schnell, dass sie ihren Fahrausweis abgeben müssen, heisst es im Beitrag. Der Grund für die Temporeduktion in Tenniken: Die Verengung der Spuren, die verkürzte Einfahrt des Rastplatzes «Mühlematt» und vor allem die Sicherheit der Arbeitenden am Strassenrand. Deshalb bittet die Polizei die Autofahrerinnen und Autofahrer um Vorsicht: «Haltet euch bitte an das Tempolimit und sorgt so für die Verkehrssicherheit sämtlicher Verkehrsteilnehmenden.»