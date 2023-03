Neuenhof: Dieser BMW-Fahrer ist in nächster Zeit zu Fuss unterwegs

Ein 23-Jähriger verlor am Donnerstag auf der Zürcherstrasse in Neuenhof die Kontrolle über seinen BMW.

Da hatte das Auto wohl zu viel PS unter der Haube: Von der A1 kommend fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem BMW M5 in Richtung Zentrum. Wie die Kantonspolizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, muss der 23-Jährige seinen PS-Boliden dabei zu stark beschleunigt haben. Auf der regennassen Fahrbahn geriet dieser ins Schleudern und prallte seitlich mit grosser Wucht gegen den Mast einer Signalisationsanlage sowie gegen den Randstein. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, kurz nach sieben Uhr, auf der Zürcherstrasse in Neuenhof.