Teuerster Wein der Welt - Dieser Space-Adged-Bordeaux aus dem Weltall sprengt alle Rekorde

Wein hat Farbe und Geschmack verändert

Am 1. März 2021 wurden die Weltraum-Weine in die Universität Bordeaux gebracht und von zwölf Weinexpertinnen, Weinexperten und Forschenden verkostet. Ihr Urteil: «Der Wein hat die Reise ins All, die Lagerung in der Schwerelosigkeit und den Rückflug gut überstanden.» Ausserdem wurde eine auffällige Veränderung bei Geruch, Geschmack und Farbe festgestellt. «Der Wein im All ist ein bisschen gealtert, ist floraler geworden und die Tannine haben sich abgeschwächt», findet Jane Anson, Weinexpertin von «The Decanter».