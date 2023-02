Brief kam mehr als 100 Jahre zu spät in Londoner an

Abgeschickt in Bath : Dieser Brief kam mehr als 100 Jahre zu spät bei Londoner Adresse an

Dieser Brief war wirklich lange unterwegs: Abgeschickt im Jahr 1916, erreichte er die Londoner Adresse erst nach mehr als 100 Jahren. Dabei hatte es der Brief gar nicht so weit. Abgesendet worden ist er in Bath im Südwesten Englands. Von dort sollte er ins rund 185 Kilometer entfernte London reisen. Die Adressatin Katie Marsh, Ehefrau eines Londoner Briefmarkenhändlers namens Oswald Marsh, lebte im Wohnbezirk Crystal Palace im Süden der Stadt.

Darum gehts Die britische Post macht mit der Geschichte einer mehr als nur leicht verspäteten Postsendung von sich reden.

Der Brief brauchte von der Stadt Bath bis zur Zieladresse in London stattliche 105 Jahre.

Eine Erklärung dafür hat Royal Mail nicht.

Ein Brief, der derzeit die britischen Medien beschäftigt, hat wohl mehr erlebt als manch ein Mensch oder anderer Brief. Schliesslich war er mehr als 100 Jahre unterwegs. Aufgegeben im Jahr 1916 im englischen Bath, kam er erst im Jahr 2021 an – an der rund 185 Kilometer entfernten Londoner Adresse, nicht aber bei der Adressatin. Denn die dürfte nach all den Jahren, die seit der Briefaufgabe vergangen sind, verstorben sein.

Das ursprünglich an Katie Marsh gerichtete Schreiben landete im Postkasten von Finlay Glen. Der Theaterregisseur lebt heute dort, wo March einst zu Hause war: im Wohnbezirk Crystal Palace im Süden von London. Er sei «ziemlich überrascht gewesen», als er erkannt habe, dass der Brief über 100 Jahre alt sei, sagte Glen der BBC (siehe Box). Warum Glen erst jetzt damit an die Öffentlichkeit ging, verrät er nicht.

Briefmarke verrät wahres Alter des Briefs Dem Stempel nach hätte der Brief auch erst im Jahr 2016 abgeschickt worden sein können. Schliesslich lautet das Datum dort «6. Februar 16», doch die Briefmarke verriet das wahre Alter. Sie war nur einen Penny wert. Damit muss sie vor langer Zeit aufgeklebt worden sein. Denn im Jahr 2016 kosteten Inlandsbriefe – je nach Versandart – 53 oder 64 Pence.

Über 100 Jahre in direkter Nachbarschaft

Aus welchem Grund der Brief so viele Jahre unterwegs war, ist nicht bekannt. Wie der «Spiegel» schreibt, teilte Royal Mail auf Anfrage mit, dass derartige Verspätungen sehr selten seien. «Und wir sind unsicher, was in diesem Fall passiert ist.» Fest steht: Der Brief hat es innerhalb eines Tages von Bath nach London geschafft – und dürfte sich in den letzten 105 Jahren in der Nachbarschaft befunden haben. Darauf deutet der Stempel vom 7. Februar 1916 hin, ausgestellt im Londoner Vorort Sydenham, der direkt an Crystal Palace angrenzt.

Stephen Oxford von «The Norwood Review» sagte dem «Guardian», er vermute, dass der Brief in der Sortierstelle in Sydenham verloren gegangen sei. Diese sei zwischenzeitlich geschlossen und saniert worden. «In diesem Zusammenhang müssen sie diesen Brief irgendwo versteckt gefunden haben, vielleicht hinter einem Möbelstück.»

Offiziell hat Glen eine Straftat begangen

Grosse Teile des Briefes sind laut «South London Press» kaum zu entziffern. Aus dem leserlichen Teil geht aber hervor, dass der Brief von Christabel Mennell während ihrer Ferien in Bath verfasst wurde. Wirklich geniessen konnte die Tochter eines wohlhabenden Teehändlers diesen aber offenbar nicht. So erklärt sie ihrer Freundin Katie Marsh, sich «ziemlich für mich, nachdem ich gesagt habe, was ich getan habe», zu schämen. Zudem fühle sie sich «hier mit einer sehr schweren Erkältung elend».

Obwohl das Öffnen von Post, die nicht an einen selbst adressiert ist, nach dem Postgesetz aus dem Jahr 2000 eine Straftat sein kann, erklärte Glen in den britischen Medien, dass er es für okay befunden habe, den Brief zu öffnen. Schliesslich sei dieser ja bereits über 100 Jahre alt. «Wenn ich aber ein Verbrechen begangen habe, kann ich mich nur entschuldigen», zitiert ihn die BBC. Sollten sich infolge der Berichterstattung Nachfahren von Absenderin oder Adressatin finden, würde er ihnen diesen Brief gerne übergeben.

