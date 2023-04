Buchs: Elvis Presleys Brief kostet heute 45'000 Franken

Elvis Presley schrieb einen Brief an eine Frau aus Deutschland. Dieser liegt einem Ostschweizer vor. Der Wert dieser Schrift wird auf 45’000 Franken geschätzt.

1 / 6 Alessandro Pippia aus Buchs SG hält einen Brief von Elvis Presley im Wert von 45’000 Franken in der Hand. Privat Rosemarie Kiel (links im Bild) ist die Empfängerin. Privat Während Elvis Presley 1959 in Deutschland war, wurde ein Treffen mit ihm verlost. Privat

Darum gehts Alessandro Pippia aus Buchs SG untersucht einen Brief von Elvis Presley.

Er prüft die Echtheit und schätzt den Wert ein.

Der Wert soll wohl bei ungefähr 45’000 Franken liegen.

Elvis Presley schrieb den Brief an Rosemarie Kiel aus Deutschland.

Alessandro Pippia aus Buchs SG ist beruflich Unterschriftenexperte. Er führt Beglaubigungen von Unterschriften durch und nimmt sie genauer unter die Lupe. Gerade liegt ihm ein Brief vom King of Rock and Roll persönlich vor. Den Brief hatte Elvis Presley an eine deutsche Frau geschrieben, die zuvor bei einer Auslosung ein Date mit der Musik-Ikone gewonnen hatte. Den Wert dieser Schrift schätzt der Experte auf etwa 45’000 Franken ein.

Neben Unterschriften von Marilyn Monroe, Napoleon Bonaparte, Hank Williams oder James Dean lagen auch etliche weitere Promi-Signaturen auf Pippias Tisch. Doch die Unterschrift von Elvis Presley ist für ihn besonders. «Über die Unterschriften von Elvis Presley bringe ich ein besonders fundiertes Fachwissen mit», so Pippia. Auf der Webseite gibt es sogar ein spezielles Angebot für Beglaubigungen seiner Unterschrift. Für rund 600 Schweizer Franken nimmt er die Tinte der Ikone unter die Lupe.

Brief von Elvis an Rosemarie

Der Brief ging an eine Rosemarie Kiel aus Deutschland. «Ich habe seit längerer Zeit nicht geschrieben, weil ich damit beschäftigt war, an meinem neuen Film zu arbeiten», schreibt Elvis im Brief. Einige Frauen konnten am 19. April 1959 bei einem Gewinnspiel mitmachen, wo sie ein gemeinsames Treffen mit Elvis gewinnen konnten. Rosemarie Kiel war eine davon. Rosemarie hatte dann bei dem Date Elvis versehentlich eine Flasche Pepsi über die Kleidung geleert. Dadurch haben die beiden sich kennen gelernt und traten brieflich in Kontakt.

Pippia erhielt den Auftrag von einem Kunden. «Ich bin weltweit renommierter Experte für die Unterschriften von Elvis Presley. Die Echtheit des Briefs musste noch von mir abgesegnet werden», sagt er. Selbst wenn der Autogrammexperte schon so einige Unterschriften in den Händen hielt, ist dieser Brief für ihn besonders. «In so einer Form hatte ich von Elvis noch nie etwas. Da bin selbst ich etwas nervös, wenn ich es in den Händen halte», so Pippia.

Prüfung unter dem Mikroskop

Bei der Begutachtung geht es schnell, bis Pippia weiss, dass es sich um den echten Brief handelt. «Diese Art von Unterschrift hat einen typischen Charakter für die damalige Zeit», sagt er. Trotzdem nimmt er den Brief unter das Mikroskop und sieht ihn sich genauer an. «Ich habe mir den Verblassungsprozess angeschaut und es war alles sehr authentisch», sagt der Unterschriftenexperte.

Hier der Brief von Elvis Presley. Privat

Brief an Rosemarie

Hast du Elvis Presley gehört? Ja, das ist der unumstrittene King of Rock and Roll! Ja, aber nur manchmal. Nein, ich mag seine Musik nicht. Wer ist Elvis Presley? Ich weiss nicht.