Chur widmet dem verstorbenen Künstler HR Giger einen Brunnen

Damit soll Giger in Chur sichtbarer gemacht werden.

Er ist dem verstorbenen Alien-Erschaffer HR Giger gewidmet, der in Chur aufwuchs.

In Chur wurde der älteste Brunnen der Stadt umgetauft.

Der weltberühmte und 2014 verstorbene Künstler HR Giger wird in seiner Geburtsstadt mit einem Brunnen geehrt. Der Künstler kam im Jahr 1940 in Chur zur Welt und erlangte später grosse Bekanntheit. Den Ruhm hat er grösstenteils den «Alien»-Filmen von Ridley Scott zu verdanken. Giger erschuf das ausserirdische Wesen, Xenomorph genannt, und erhielt 1980 für seine Arbeit eine Oscar-Auszeichnung.

Bei der Stadt Chur und dem 2020 gegründeten Verein «Pro HR Giger» war man sich einig, dass mehr unternommen werden muss, um Giger zu würdigen. Deshalb wurde gemeinsam mit dem Präsidenten des Vereins «Pro HR Giger», dem Churer Galeristen Arnold Crameri, der Kulturbeauftragten Helena Mettler und Stadträtin Sandra Maissen entschieden, das Projekt «Gigerbrunnen» zu forcieren. Der bereits nach ihm benannte Gigerplatz wurde nun mit einer Intervention im Storchenbrunnen aufgewertet. Am 6. Juli wurde der Brunnen nun eingeweiht.

Aluminiumplatten mit HR Giger – Kunst

Der neu gestaltete Storchenbrunnen aus dem Jahre 1880 ist neben dem St. Martinsbrunnen der älteste, weitgehend original erhaltene Natursteinbrunnen der Churer Altstadt. «Das Projekt soll den Künstler HR Giger in Chur sichtbarer machen und den ‹vergessenen Sohn› weiter ins Zentrum rücken», sagt Stadträtin Sandra Maissen. Im Rahmen des Projekts wurde der Brunnen mit schwarzen Natursteinen eingerahmt und das Logo von HR Giger in den Boden eingelassen.

Das Highlight der Aufwertung ist jedoch der Brunnenboden. Auf dem Grund des Brunnens liegen nun 21 Aluminiumplatten, die mit einem fein eingravierten Muster nach der Original-Gussvorlage gegossen wurden. Die gleichen Platten zieren bereits die Giger Bar in Chur sowie die gleichnamige Bar im HR-Giger-Museum in Gruyères FR. Dazu wurde eine Touchscreen-Konsole installiert, wo sich Besuchende in fünf Sprachen über das Leben und Schaffen von HR Giger informieren können.