Ein Lastwagenchauffeur wurde kurz nach 9.30 Uhr am Donnerstag durch die Kantonspolizei Thurgau bei der Gemeinschaftszollanlage in Tägerwilen kontrolliert. Dabei stellten die Schwerverkehrsspezialisten fest, dass der 50-Jährige sein Fahrzeug während 22 Stunden gelenkt und nur knapp fünf Stunden Ruhezeit hatte. Die Tageslenkzeit von maximal zehn Stunden wurde somit massiv überschritten, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst.



Die Auswertung des Fahrtenschreibers ergab weiter, dass die Aufzeichnungen manipuliert wurden. Es fehlten rund 1700 km Wegstrecke.