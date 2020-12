Ein Brexit-Deal unterm Weihnachtsbaum – es war ein Durchbruch in allerletzter Minute – und nach menschlichem Ermessen die letzte Wendung in der unendlichen Geschichte des britischen Austritts aus der Europäischen Union.

Nach extrem langwierigen Verhandlungen haben die Europäische Union und Grossbritannien an Heiligabend doch noch einen Brexit-Handelspakt vereinbart.

Kurz nach Ankündigung der Brexit-Einigung zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien gibt es schon den ersten Enttäuschten: Das Handelsabkommen sei « nicht das, was den Menschen in Wales versprochen wurde» , sagte der walisische Regierungschef Mark Drakeford zur « BBC » .

Aus Sicht von Premierminister Boris Johnson ist mit dem Abkommen alles erreicht , was die britische Öffentlichkeit mit dem Brexit-Referendum von 2016 wollte. Dem widerspricht Drakeford. Der Deal sei z w ar «besser als ein No-Deal», aber immer noch «dünn .»

Die Situation für seine Region werde in Zukunft schwierig werden, warnt Drakeford. Die walisischen Bürger werden einen Unterschied spüren. « Es wird nicht so einfach sein, nach Europa zu reisen wie bisher. Walisische Studenten werden keinen Zugang zu Universitäten in Europa haben, wie sie bis anhin davon profitiert haben. »