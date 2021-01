Hier gab es nichts zu holen: Überwachungskamera zeigt versuchten Autoaufbruch im Kanton Solothurn. Video: Facebook

Die Überwachungskamera einer Hauseinfahrt im solothurnischen Biberist filmt lange ins Leere, bis sich um 5.08 Uhr morgens plötzlich ein Mann ins Bild schleicht. Dieser läuft schnurstracks zum parkierten Auto, versucht, die Vordertür zu öffnen. Diese ist jedoch abgeschlossen. Der Dieb scheint nun keinen zusätzlichen Aufwand treiben zu wollen, um an Beute zu kommen: So schnell, wie der Kapuzenmann im Bild aufgetaucht ist, verschwindet er auch wieder.

Laut dem Fahrzeugbesitzer soll der unerwünschte Gast inzwischen bereits zum zweiten Mal vorbeigekommen sein: Die unbekannte Person soll nicht nur am 31.12., sondern auch in der Nacht auf diesen Samstag in der Einfahrt herumgeschlichen sein.

Polizei sucht nach Täterschaft

Allgemein hat man im Kanton Solothurn in den vergangenen Tagen, Wochen eine Zunahme an Autoaufbrüchen festgestellt, heisst es vonseiten der Kantonspolizei. Nur schon in der Nacht auf den 24. Dezember wurden laut der Polizei im dortigen Deitigen acht Autos aufgebrochen und durchsucht. Anders als im Video aus Biberist, wurden bei diesen Taten unter anderem auch die Fahrzeugscheiben eingeschlagen.