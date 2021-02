Gegen 8 Uhr morgens am 1. Dezember 2020 hat ein bislang Unbekannter im Bereich der Sigismundstrasse in Konstanz (D) eine hochwertige Harley-Davidson gestohlen. Das Fahrzeug war gegen Diebstahl gesichert, wie die Polizei Konstanz am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.