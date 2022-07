Kinostarts Juli 2022: Dieser Dokfilm gibt dir einen neuen Blick auf das ukrainische Paralympics-Team

In einem finnischen Horrorfilm wird in einem Kinderzimmer ein Ei ausgebrütet.

«Pushing Boundaries»

«Es ist kein Sportfilm»

Hinter dem Film steckt die ukrainische Regisseurin Lesia Kordonets: «Es ist kein Sportfilm, sondern zeigt den Zustand eines Landes, in dem der Krieg Freundschaften spaltet und Familien und Menschen gezwungen sind, sich neu zu orientieren», sagt sie in einem Pressestatement.

Kordonets’ Absicht

«Hatching»

«Der Alltag einer ganz gewöhnlichen Familie in Finnland» – das will die namenlose Mutter (Sophia Heikkilä) in «Hatching» auf ihrem Blog zeigen. Es wird gekocht, gebacken, im Garten gespielt – in Wahrheit taktet sie dafür allerdings jedes Detail des Familienlebens durch und pusht alles zur Perfektion.