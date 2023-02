Thailand: Dealer unterzieht sich Schönheits-OPs

Der Beschuldigte habe mittlerweile gestanden, MDMA über das Dark Web bestellt und mit Kryptowährung bezahlt zu haben, so die Polizei am Freitag.

MDMA über Dark Web bestellt

Saharat Sawangjaeng (25), der sich jedoch als ein südkoreanischer Staatsangehöriger namens Jimin Seong ausgab, wurde am Donnerstag in einer Wohnanlage im Bang-Na-Bezirk von Bangkok festgenommen. Die Polizei kam Saharat auf die Spur, indem sie den Vertrieb von MDMA, das auf der Strasse als Ecstasy bekannt ist, an andere Verkäufer und Käufer in Bangkok analysierte.



Die Drogen konnten zu einem Mann zurückverfolgt werden, der von Zeugen als «attraktiver Südkoreaner» beschrieben wurde. Der Beschuldigte habe mittlerweile gestanden, MDMA über das Dark Web bestellt und mit Kryptowährung bezahlt zu haben, so die Polizei am Freitag.