An der Börse ist die Firma schon halb so viel wert wie BMW.

Tesla war der Elektroauto-Pionier, nun will ein zweites Unternehmen aus dem Silicon Valley den Automarkt mit E-Wagen revolutionieren. Mit seiner Edel-Limousine Lucid Air, die noch dieses Jahr in den USA auf den Markt kommen soll, übertrifft der Hersteller Lucid Motors alles bisher Dagewesene.

Tesla-Manager gehen zu Lucid Motors

Die eingesetzte Energie werde nicht in Hitze, sondern in Bewegung umgewandelt. Dadurch werde das Auto auch bei höherer Geschwindigkeit nicht so schnell heiss. «Im Gegensatz zum Tesla muss der Air auf der Autobahn nicht gedrosselt werden», sagt Bach. 20’000 Fahrzeuge will Lucid im kommenden Jahr produzieren. In zwei Jahren soll ein grosser SUV-Geländewagen das Sortiment ergänzen.