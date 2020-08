vor 16min

Rheintal

Dieser E-Bus verwandelt sich bei Hitze in eine Sauna

In der Fahrzeugflotte der RTB Rheintal Bus fährt ein Elektrobus, der sich in der Sommerhitze in einen Ofen verwandelt. Problem ist, dass die Batterie den Motor und die Klimaanlage nicht gleichzeitig betreiben kann.

von Leo Butie

Der Elektrobus von RTB Rheintal Bus sorgt momentan für rote Köpfe. Setzt man sich an einem heissen Tag in den Bus, so meint man, eine Sauna zu betreten. Durch einen Ventilator im Bus wird die heisse Luft dazu noch verteilt, was die Temperaturen noch mehr in die Höhe treiben lässt. Passagiere sowie das Fahrpersonal hatten sich über die Hitze beschwert.

Wie «Der Rheintaler» am Donnerstag berichtet, ist das Problem bei der RTB bekannt. Ab einer gewissen Temperatur setze der Bus gewisse Prioritäten. Heisst konkret: Fahren und Kühlen gleichzeitig geht nicht und da entscheidet sich der Bus fürs Fahren und stellt die Klimaanlage kurzerhand ausser Betrieb.

«Beim Kauf des Busses waren wir uns des Risikos bewusst, dass es bei grosser Hitze zu Problemen kommen kann», sagt Hans Koller, Medienverantwortlicher, auf Anfrage von 20 Minuten. Allerdings sei es nicht so, dass die Klimaanlage ganz aussteigen sollte. Das sei ein technischer Defekt. «Es liegt an einem Fehler im elektrischen System dieses Busses», so Koller.

Der Bus wird nun überwacht

Es gäbe zwar Ersatzbusse, doch man wolle den Elektrobus momentan noch in Betrieb halten. Ziel sei es, das genaue Problem bzw. den Defekt zu eruieren und zu beheben. «Der Bus wird nun während der Fahrt beaufsichtigt», führt Koller aus. «Falls sich das Problem heute Donnerstag oder am Freitag nicht löst, dann wird der Bus zurück an den Hersteller geschickt.»

Und in St. Gallen?

Auch in der Flotte der Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG) gibt es seit April 2019 einen rein batteriebetriebenen Elektrobus. Aktuell sei nur dieser eine Batteriebus namens Solaris Urbino 98.9LE im Einsatz. Wochentags ist er auf der Linie 11 unterwegs, am Samstag auf der Linie 12. Probleme, so wie bei der RTB, gebe es aber nicht. «Die im Batteriebus verbaute Klimaanlage vermag den Bus auch im Sommer ausreichend zu kühlen», so Philipp Sutter, Leiter Infrastruktur & Technik bei den VBSG. Der Energieverbrauch der Klimaanlage führe jedoch dazu, dass die Batterie schneller leer sei und man den Bus im Laufe des Nachmittags jeweils durch einen Dieselbus ersetzen müsse.