Neues Patrouillenfahrzeug: Dieser E-Mustang soll sich bei der Zürcher Polizei durchsetzen

Wie Ford am Mittwoch mitteilte, hat sie einen Elektro-Mustang in die Obhut von Gerhard Schaub, dem Präsidenten des Polizeibeamtenverbandes der Kommunalpolizeien Zürich, gegeben.

Dieser Mustang Mach-E patrouilliert im nächsten Jahr in den Strassen Zürichs. Dazu wurde der Stromer nicht nur im neuen Design in Blau-Gelb designt, sondern auch mit dem Blaulichtbalken mit modularen Möglichkeiten ausgestattet.

In Basel und St. Gallen setzen Polizeikorps auf Teslas und Nissan Leafs, in Zürich schlug der Audi e-tron 55 Quattro den Elektroflitzer von Elon Musk. Nun mischt sich auch der US-amerikanische Konzern Ford in den Kampf um die Vorherrschaft der E-Polizeiautos ein: Seit einigen Wochen kurvt auf Zürcher Strassen ein blau-gelber Ford Mustang Mach-E herum.