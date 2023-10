Dieser edle Macallan-Whisky soll bis zu 1,3 Mio Fr bringen

Der wohl wertvollste Whisky der Welt kommt in London unter den Hammer. Das Auktionshaus Sotheby’s kündigte an, am 18. November eine Flasche des «The Macallan 1926 Adami» zu versteigern. Der Schätzpreis liege bei 750’000 bis 1,2 Millionen Pfund (816’000 bis 1,31 Mio. Franken), teilte Sotheby’s am Donnerstag mit. Umgerechnet könnte also ein Shot von zwei Zentilitern bis zu 37’142 Franken kosten, ein in der Bar übliches Mass von vier Zentilitern bereits über 74’000 Franken. Im Herbst 2019 war eine 0,75-Liter-Flasche «The Macallan 1926 Fine and Rare» für den Weltrekordpreis von knapp 1,5 Millionen Pfund versteigert worden.