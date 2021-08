Neustarten : Dieser einfache Trick schützt laut NSA vor einem Handy-Hack

Immer wieder machen neuartige Handy-Fallen, die das Smartphone übernehmen, die Runde. Ausgerechnet die NSA gibt nun einen Trick bekannt, der dagegen helfen soll.

Bei gewissen Hacks kann so sichergestellt werden, dass die Betrüger wieder abgeschüttelt werden.

Nun hat die NSA einen Leitfaden herausgegeben, bei welchem ein einfacher Trick genannt wird, der in vielen Fällen hilft.

Von Zeit zu Zeit werden Berichte über gehackte oder gar vollkommen übernommene Handys publik. Die Besitzer und Besitzerinnen der Smartphones sind oft verzweifelt, denn die Betrügerinnen und Betrüger haben es auf ihre Daten und teilweise auch auf ihr Vermögen abgesehen. So kam es in einigen Fällen zu hohen Gebühren, die über die Handyrechnung verbucht wurden. Allerdings ist es schwierig, überhaupt erst zu erkennen, dass ein Gerät Opfer eines Hacking-Angriffs geworden ist und selbst wenn dies auffällt, ist es in vielen Fällen kompliziert, die Angreifer oder Angreiferin wieder abzuschütteln.