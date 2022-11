Dieser Einrichtungsstil passt zu dir

Bohemian: Für Hippies und Freigeister

Mid-Century Modern: Für Klassik-Liebhaber

Industrial: Für düstere Backsteinfans

Dieser Stil orientiert sich am Arbeitsumfeld der frühen Industrialisierung: Dazu gehören Werkbänke, dunkle Farben, Industriemöbel, sichtbare Backsteinmauern und viel Metall. Als Inspiration dienen alte Fabrikhallen, deswegen funktioniert der Stil in Lofts und grossen Räumen auch ganz besonders gut. Industrial wirkt oft sehr hart und rustikal, kann aber mit Kupfer-Elementen und Leder sehr schön verfeinert werden.

Coastal Grandma: Für alte Seelen

Der Begriff Coastal Grandma ist neu, der Stil aber nicht: Er wird auch als nautischer Stil oder Küstenstil bezeichnet und orientiert sich an Strandhäusern in Neuengland – und am Film «Was das Herz begehrt» mit Diane Keaton. Sie lebt in einem Strandhaus voller warmer, weisser Töne, viel Leinen, blauen Akzenten und nautischem Dekor. Wenn du deine Tage mit entspannten Spaziergängen, Tee und Stricken verbringen möchtest, würdest du dich hier sicher wohl fühlen.