Kein Obst mehr essen?: Dieser Eistee soll Konsumierenden den Vitamin-Kick verpassen

Den Eistee gibt es in drei Geschmacksrichtungen mit jeweils speziellem Zusatznutzen. Der SuperT Defence enthält Malven- und Goldmelissenblüten. Diese sollen Atemwegsreizungen lindern und die Durchblutung fördern. Zusätzliche Inhaltsstoffe wie Biotin, Vitamin D und Selen sollen das körpereigene Abwehrsystem stärken.

Beim Trinken des neuen SuperT gibts einen Extra-Vitamin-Boost, wie der Getränkehersteller in einer Mitteilung schreibt. Denn im Eistee stecken Vitamine und andere Wirkstoffe. Den ersten Schweizer Vitamintee gibts in drei Geschmacksrichtungen und mit jeweils speziellem Zusatznutzen:

SuperT Wake Up enthält Extrakte aus Mate und Orange, Koffein und Vitamin B sowie den Mineralstoff Magnesium für eine Extraportion Energie.

SuperT Focus enthält Pfefferminze und antioxidantische Moringablätter. In Kombination mit der Wirkung von Menthol soll das gegen Spannungskopfschmerzen helfen. Die Spurenelemente Koffein, Zink und Vitamin B6 sollen zusätzlich den Stoffwechsel anregen.

Die Mineralstoffe, Vitamine und das Koffein in den Eistees sollen helfen, die täglichen Herausforderungen besser zu meistern, wie es auf Anfrage bei Ramseier heisst. Doch die Firma rät davon ab, wegen des Eistees auf eine ausgewogene Ernährung mit Früchten und Obst zu verzichten.

Ramseier stellt den Drink in der Schweiz her. Er enthält laut eigenen Angaben keine Farbstoffe, künstlichen Aromen oder Konservierungsmittel und ist vegan. Pro 100 Milliliter stecken vier Gramm Zucker drin, also etwas mehr als ein Würfelzucker. Im Cola sinds neun Gramm.