Am 29. August ereignete sich in Oberägeri ZG ein schwerer Autounfall. Der Lenker dieses Fahrzeugs wurde aber dabei nur leicht verletzt.

Dieser Autofahrer hatte Glück im Unglück: Am Samstagnachmittag kam er in Oberägeri ZG mit seinem Wagen von der Strasse ab. Das Fahrzeug stürzte in die Tiefe und überschlug sich mehrmals. Der 69-jährige Lenker wurde dabei nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand allerdings Totalschaden.