Dieser Fall zeigt, dass man sich mit Yodi besser nicht anlegt

Am Dienstag wurde der Kantonalen Notrufzentrale ein Einbruchsversuch in Eggersriet SG gemeldet. Die ausgerückten Patrouillen konnten mit der Hilfe von Diensthund Yodi einen 27-jährigen Tatverdächtigen anhalten und festnehmen.

Auskunftspersonen meldeten der Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag um 0.20 Uhr, dass sie eine auffällige Person beobachten können, die sich mit Werkzeug am Fenster eines Geschäftsraums an der St. Gallerstrasse in Eggersriet zu schaffen machte.